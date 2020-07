Strandurlaub ist wegen Corona so billig wie nie

Sonne, Strand und Meer gibt es für Urlaubshungrige derzeit so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Die Ruefa bietet z.B. eine Woche auf Kreta zu zweit mit Flug und Halbpension um insgesamt 952 statt 1908 Euro. Doch wer in Coronavirus-Zeiten reisen will, sollte einiges beachten.