Tramper mit Seitenspiegel erfasst: Fahrerflucht

Kurz nach 10 Uhr wurde am Samstag in der Kufsteiner Eibergbundesstraße ein am Fahrradstreifen liegenden Einheimischer (49) mit erheblichen Verletzungen aufgefunden. Seinen Angaben zufolge wurde er „beim Autostoppen vom Seitenspiegel eines Wohnwagens am Kopf getroffen“.