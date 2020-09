Wirtschaftliche Rahmenbedingen

Grundsätzlich sei in den letzten Tagen schon sehr viel gesagt worden zum Thema. „Deswegen sind wir gut beraten, Ruhe an den Tag zu legen“, sagte Kahn. Allerdings sagte er dann doch noch etwas: „Wir leben nicht mehr in der Fußballwelt vor Corona. Deswegen müssen wir auch immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beachten.“ Was immer das konkret für die Vertragsposse um David Alaba bedeutet ....