EL-Hit: 12 Tore, 9 Corona-Fälle, Elfer-Happy-End

Das Drama der Europa-League-Runde spielte sich eindeutig in Serbien ab, in Backa Topola, wo der rumänische Rekordmeister FCSB (früher Steaua Bukarest) zu Gast war. Die Rumänen waren ohne 14 Corona-bedingte Ausfälle zum EL-Hit gereist. Und kamen trotzdem weiter. Und wie? Nach der Verlängerung stand es 6:6 gegen die Serben, im Elfmeterschießen siegte FCSB dann 5:4. Was war da los!