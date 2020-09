Herzogs Rat an Rapid: „Bleibt realistisch!“

Ganz ehrlich, aber einen dankbareren Gegner bekommt man in so einer Situation eigentlich nicht. Da war viel mehr drinnen, das hat jeder gesehen, Gent war alles andere als überragend. Aber in den entscheidenden Momenten haben nur die Rapidler die Fehler gemacht. Das wird auf diesem Niveau eiskalt bestraft. Da verliert man eben so eine unglaublich wichtige Partie. Letztlich hat neben der Erfahrung auch ein QuäntchenMut gefehlt, über den ominösen Punkt hinauszugehen, etwas frecher aufzuspielen.