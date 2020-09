Mix aus Live-Auftritten und Streaming-Dienst

Ohne Live-Auftritte geht es nicht

Und ganz ohne Live-Performances will man es in einem Jahr, in dem der Großteil des Programms via Streaming-Dienst Paranoia.TV an das Publikum gebracht werden soll, doch nicht angehen. So lädt bereits am ersten Abend Janez Janša zu „Das Finale“, einem Fußball-Kommentar, der sich auch politisch deuten lässt. Es folgen in den Tagen darauf Auftritte von Blind Date Collaboration, anulla und monochrome, Thomas Geiger, Alexander Chernyshkov, Diederik Peeters und dem Theater im Bahnhof.