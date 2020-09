Dieses Öl sollten alle Hundebesitzer kennen!

Ebenso wie wir Menschen, haben auch Hunde einen hohen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren. Der Vitalstoff spielt bei der Gesundheit der Tiere eine wichtige Rolle. Zum einen unterstützt er Muskeln und Gelenke in ihrer Belastbar- und Leistungsfähigkeit. Zum anderen sind Omega-3-Fettsäuren sehr wichtig für die Gehirnfunktionen des Tieres und können die Bildung von Krebszellen hemmen. Omega-3 wirkt also auch stark antioxidativ.