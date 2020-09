Emotionaler Kurz erzählt über arbeitslosen Vater

Wie erwartet ist es am Montag im Nationalrat zu einer emotionalen Debatte rund um die Dringliche Anfrage der SPÖ samt Entschließungsantrag zur Bekämpfung der steigenden Arbeitslosigkeit gekommen. Während die Sozialdemokraten und die FPÖ Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Untätigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber arbeitslos gewordenen Menschen vorwarfen, trat der Regierungschef diesen Vorwürfen mit einer Reihe von Maßnahmen entgegen. In einer Replik an den SPÖ-Abgeordneten und Gewerkschafter Rainer Wimmer betonte Kurz, dass er sehr wohl wisse, wie es Familien gehe, in denen die Eltern arbeitslos seien.