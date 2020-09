Swarovski: An Wattens „wird nicht gerüttelt“

„Gerüchte ganz klar zurückweisen“

Gerüchte über eine mögliche Abwanderung in die Schweiz oder gar Schließung des Standortes wolle man „ganz klar zurückweisen“, hieß es in der Mitteilung von Swarovski am Mittwochnachmittag, in der „nochmals“ von einem „klaren Bekenntnis“ zu Wattens die Rede war. „Der Standort Wattens hat eine immense Bedeutung für Swarovski. Eine Veränderung der Unternehmensstruktur ändert nichts an der Bedeutung von Wattens, der Heimat und lebendigen Wiege von Swarovski“, so die Verantwortlichen.