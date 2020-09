Thiem vor Finale: „Jetzt ist die Chance da!“

Dominic Thiem spielt am Sonntag um 22 Uhr im Finale der US Open gegen den Deutschen Alexander Zverev um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Viel steht auf dem Spiel, doch der Lichtenwörther geht als Favorit ins Finale. Und zeigt seine mentale Stärke auch bei der Pressekonferenz. Hier im Video spricht Thiem über die große Chance, die er nützen will.