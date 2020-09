Kogler für Fortsetzung von Rot-Grün in Wien

Am Samstag sind die Wiener Grünen offiziell in den Intensivwahlkampf gestartet. Parteichef Werner Kogler fiel dabei mit Kritik an der Wiener ÖVP auf. So versicherte der Vizekanzler, dass er kein Verständnis für das „lästige und eigentlich primitive Wien-Bashing“ habe. Lob fand er hingegen für die Wiener SPÖ. „Die SPÖ macht vieles richtig“, konstatierte Kogler, der sogleich einschränkte, dass manches auch verzögert werde oder falsch gemacht werde. Er plädierte jedenfalls für eine Fortsetzung von Rot-Grün: „Es ist immer noch die beste Koalitionsform.“