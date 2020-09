„Der Druck steigt“

Gestiegen ist mit seinem Wechsel auch der Druck. „Ganz klar, der steigt. Das Interesse an Sturm ist größer, so habe ich das bisher nicht gekannt“, gibt er zu. Für die Steirer ist es Pflicht, im Kampf um die Eurocupplätze ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. „Natürlich ist das unser Ziel“, betont auch der Exil-Salzburger. „Bei Sturm will man immer Erfolg haben.“