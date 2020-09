Thiem und Zverev sagen Teilnahme an Rom-Turnier ab

Die US-Open-Finalisten Dominic Thiem und Alexander Zverev haben am Samstag ihre Teilnahme beim am Montag beginnenden Masters-1000-Turnier von Rom abgesagt. Die beiden treffen am späten Sonntagabend (MESZ) in New York im Duell um ihren jeweils ersten Grand-Slam-Titel aufeinander. Sein erstes Turnier auf der Tour seit Acapulco im Februar wird in Italiens Hauptstadt der Spanier Rafael Nadal spielen.