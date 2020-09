Ein Almziel für Jung und Alt in den Tuxer Alpen

Es wird Zeit, auf der gemütlichen Almterrasse Platz zu nehmen, die bemerkenswert guten Speisen und die Aussicht zu genießen. Für Kinder gibt es hier einfache Spielmöglichkeiten, die die Micky-Maus-Inszenierungen anderer Hütten in den Schatten stellen. Eine Sandkiste, Wasser, eine Rutsche sowie eine Schaukel ziehen die Kids magisch an. Darüber hinaus stellen die Almschweine und die Hauskatze, die hier heroben in den Tuxer Voralpen ein herrliches Leben genießen dürfen, Anziehungspunkte dar. Auch das Weidevieh lenkt die Blicke auf sich und bleibt noch länger heroben.