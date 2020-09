Tochter (8) getötet: Jetzt wird auf Gift getestet

Für viele, gerade Eltern, ist es nahezu unmöglich zu verstehen, warum sie es tat. Den Mord an der eigenen Tochter, der anschließende und misslungene Selbstmord. Geschehen am Mittwochabend in einer Wohnung in der Adolf-Schemel-Straße. Außer Frage steht, dass die Gründe im psychischen Zustand der Frau liegen. Deshalb ist sie auch jetzt in der Nervenklinik, bewacht von zwei Justizwachebeamten. Und sie kann aufgrund ihrer psychischen Verfassung auch nach wie vor nicht einvernommen werden. Weder von der Polizei noch von der Justiz: So wurde in Abwesenheit der Frau am Freitag die Untersuchungshaft verhängt. „Bedingt-obligatorisch“, wie es bei Mordfällen üblich ist, betonte Sprecher Peter Egger.