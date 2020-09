Parteichef-Kür wird zur Nacht-und-Nebelaktion!

Grünes Licht will jedenfalls Anton Lang auf seinem roten Parteitag kommenden Freitag in Trofaiach erhalten. Der bisher letzte im Jahr 2016 war auf Michael Schickhofer zugeschnitten. Die Location, der Red Bull Ring in Spielberg, sollte ihm Flügel verleihen. 95 Prozent Zustimmung katapultierten Schickhofer innerparteilich dann tatsächlich in lichte Höhen. Applaus bekam er von der roten Politprominenz: Erste Reihe fußfrei saßen neben Schickhofer Bundeskanzler Werner Faymann, Präsidentschaftskandidat Rudolf Hundstorfer, Staatssekretärin Sonja Steßl, Verteidigungsminister Gerald Klug und Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid.