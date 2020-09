Favoritensterben! Kitz verliert letzten Gesetzten

Im Halbfinale trifft Djere auf Yannick Hanfmann. Auch der Deutsche ist als Qualifikanten in die Vorschlussrunde des Sandplatz-Klassikers in der Tiroler Ski-Hauptstadt gekommen. Am Freitag setzte er sich souverän mit 6:2, 7:5 gegen Landsmann Maximilian Marterer - ebenfalls einen Qualifikanten - durch. Überhaupt ist das Turnier in diesem besonderen Jahr geprägt von Spielern, die sich erst in den Hauptbewerb vorkämpfen mussten. Gleich fünf der acht Viertelfinalisten kamen aus der Qualifikation.