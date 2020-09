Thiem-Gegner: „Habe mich wie ein Idiot benommen“

Medwedew hatte sich in seinen ersten Jahren auf der Tour heftige Dispute mit Schiedsrichtern und Gegnern geliefert, 2019 provozierte der Russe die Fans in New York mit der Stinkefinger-Geste. „Ich habe mich wie ein Idiot benommen“. Doch Daniil spielte sich im Vorjahr mit vier Turniersiegen und weiteren fünf Final-Teilnahmen in die Weltspitze. Sein größter Traum? „Ich will mein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen!“