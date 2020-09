Jetzt publik! US-Open-Champ war vor Kurzem positiv

Der brasilianische US-Open-Sieger im Doppel, Bruno Soares, war kurz vor dem Turnier an Covid-19 erkrankt. Das machte der 38-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) nach seinem Finalerfolg mit Mate Pavic öffentlich. Das Duo aus Kroatien und Brasilien hatte zuvor die an Nummer acht gesetzten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien) mit 7:5, 6:3 bezwungen.