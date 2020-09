Ofner-Aus und „Favoritensterben“ in Kitzbühel

Fognini, der in Kitzbühel erstmals seit einer Operation an beiden Knöcheln wieder Matches bestritt, unterlag dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler in seinem ersten Match 1:6,2:6. Für den Weltranglisten-303. war es der mit Abstand größte Erfolg, er trifft im Viertelfinale auf den spanischen Routinier Feliciano Lopez (ATP-57). Neben Fognini war beim zeitgleich mit den US Open stattfindenden Sandplatz-Event auch für Dusan Lajovic (Serbien/Nr. 3), Nikolos Bassilaschwili (Georgien/4), Hubert Hurkacz (Polen/5) und Guido Pella (Argentinien/7) Endstation angesagt.