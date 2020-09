Angeklagter macht Zeugin im Gericht Heiratsantrag

Überraschende Wendung bei einem Prozess in Deutschland: Ein wegen versuchten Totschlags angeklagter Mann hat in Bonn im Gerichtssaal seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag gemacht. Die Frau gab ihm am Donnerstag noch an Ort und Stelle das Jawort - was weitreichende Auswirkungen hatte. Nach dem „Ja“ musste die Frau nämlich nicht mehr gegen den Beschuldigten, der sie unter anderem mit einem Bajonett misshandelt haben soll, aussagen.