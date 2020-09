Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik in Graz

Frech in der Nähe der Polizeistation, mit einem Messer bewaffnet und mit Mundschutz „maskiert“ überfiel am Donnerstagnachmittag ein derzeit noch unbekannter Täter eine Trafik im Grazer Bezirk Wetzelsdorf! Er bedrohte die Angestellte, forderte in steirischem Dialekt Geld und konnte mit Beute in unbekannter Höhe flüchten.