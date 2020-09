Wo wohnungslose Menschen und Tiere Halt finden

Sich um ein Tier zu kümmern, gibt Halt und Stabilität - gerade in schwierigen Zeiten ist das für viele Menschen besonders wichtig. In der „neunerhaus Tierärztliche Versorgung“ in Wien kümmern sich seit 2010 ehrenamtliche Tierärzte und Assistenten um das Wohlergehen der tierischen Begleiter von obdach- und wohnungslosen Menschen.