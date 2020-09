Maske verweigert: Video zeigt Security-Einsatz

Ein offenbar uneinsichtiger Fahrgast hat am Dienstagabend in der Wiener U6-Station in Meidling das Eingreifen von Security-Beamten der Wiener Linien nach sich gezogen - in der Folge kam es sogar zu einem Polizeieinsatz. Der Grund: Der Öffi-Nutzer hätte sich nach Angaben der Einsatzkräfte trotz mehrmaliger Aufforderung geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und soll schließlich auch zum Angriff übergegangen sein.