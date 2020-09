„Jahr null“ bei Ferrari: Jetzt kommt magischer Ort

Der Ort, an dem Ferrari am kommenden Wochenende seinen 1.000. Grand Prix in der Formel 1 bestreitet, gilt als entscheidende Wegmarke früherer Erfolgszeiten. Auf dem Autodromo Internazionale del Mugello absolvierte einst Michael Schumacher unzählige Testrunden, um die Boliden der italienischen Traditionsmarke zu optimieren und den Grundstein für die erfolgreichste Zeit von Ferrari zu legen. Jetzt steckt das einstige Top-Team tief in der Krise, in Italien ist bereits vom „Jahr null“ die Rede.