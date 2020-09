Böser Leclerc-Crash macht Ferrari-Desaster perfekt

Es war in Runde 25: Charles Leclerc verliert die Kontrolle über sein Auto, rast über das Kiesbett und landet in der Parabolica im Reifenstapel. Den Fans vor dem TV-Geräten stockte er Atem. Aber die Entwarnung folgte zum Glück bald. „Ich bin okay“, gab der Monegasse kurz nach dem heftigen Aufprall über den Boxen-Funk bekannt. Ferrari twitterte wenig später, dass Leclerc nach seinem heftigen Crash in Ordnung ist. Der Ferrari-Star musste trotzdem zur obligatorischen Untersuchung ins Medical Center.