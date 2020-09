Posch nach Blackout: „Das darf nicht passieren!“

Schon am Freitag in Norwegen (2:1) vermochte Baumgartner zu überzeugen. In Klagenfurt war er der beste Mann auf dem Platz. „Die Umstände lassen es nicht zu, dass ich mich darüber freuen kann“, sagte der Niederösterreicher über seinen Premierentreffer im Nationalteam. Da half auch das Lob des Teamchefs nur bedingt. „Er ist ein Spieler, der sehr mutig spielt“, erklärte Franco Foda. „Wenn er weiter so an sich arbeitet, kann er auch hier beim Nationalteam ein fester Bestandteil werden.“