2:3! ÖFB-Team blamiert sich gegen Rumänien

Die Österreicher schöpften in der 80. Minute noch einmal Hoffnung - Onisiwo war nach Flanke von Baumgartner per Kopf zur Stelle. Dennoch konnte die erste Niederlage in Klagenfurt nach zuvor vier Siegen in Folge nicht vermieden werden. Auch gegen Rumänien wurde erstmals nach vier Duellen wieder verloren. Die erste Chance zur Wiedergutmachung bietet sich wieder im Wörthersee Stadion am 7. Oktober im Testmatch gegen Griechenland.