Bei Fliegenjagd eigenes Haus in die Luft gesprengt

In Frankreich hat ein Mann beim Versuch, eine Fliege zu erschlagen, Teile seines Hauses in die Luft gesprengt. Der 80-Jährige war gerade beim Abendessen gesessen, als ihn die herumschwirrende Fliege irritierte. Er nahm einen elektrischen Fliegenpracker in die Hand und begann, die Fliege damit zu jagen. Währenddessen trat von ihm unbemerkt auch Gas aus einem Gaskanister im Haus aus.