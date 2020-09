Steirer harrt 2,5 Stunden in Eisbox aus - Rekord

Er hat es wieder getan: Am Hauptplatz von Melk in Niederösterreich knackte Extremsportler Josef Köberl (43) am Samstag vor den Augen zahlreicher Schaulustiger seinen eigenen - nicht alltäglichen - Weltrekord. Zwei Stunden, 30 Minuten und 53 Sekunden stand der Steirer diesmal in einer mit zwei Tonnen Eis gefüllten Glasbox.