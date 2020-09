Trump: „Habe noch keine Beweise für Vergiftung“

Trump gab an, er verfüge über keine genauen Informationen über den Fall: „Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich denke, es ist tragisch, es ist schrecklich, es hätte nicht passieren sollen.“ Er wäre aber „sehr verägert“, würde sich herausstellen, dass die deutschen Angaben stimmten. Die Regierung in Berlin hatte am Mittwoch erklärt, Nawalny sei „zweifelsfrei“ mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Das Gift war in den 1970er-Jahren von sowjetischen Wissenschaftlern entwickelt worden.