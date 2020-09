EU droht Russland im Fall Nawalny mit Sanktionen

Moskau weist Vorwürfe weiter zurück

Der Kreml in Moskau hatte eine mögliche Verwicklung in den Fall zurückgewiesen. Der russische Botschafter in Berlin sagte gegenüber dem ZDF: „Ich möchte auch unsere deutschen Kollegen aufrufen: solange die Situation nicht geklärt ist, jegliche Politisierung zu vermeiden und auf, sagen wir so, vorläufige Einschätzungen zu verzichten und sich nur auf die Fakten zu stützen.“