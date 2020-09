Münchnerin: „Hat mich vergewaltigt und angezündet“

Weil er im November 2016 eine Frau am Münchner Hauptbahnhof vergewaltigt und sie mit Flammen aus einem Deospray misshandelt hat, ist ein 60-Jähriger am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde der 25-fach Vorbestrafte in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.