Viele Ungarn müssen in der Steiermark bleiben

Sie arbeiten in Gastronomie und Gewerbe, als Facharbeiter in Fleischfabriken oder auch am Bau: Fast 3000 Ungarn pendeln in die Steiermark ein, die meisten in den östlichen Teil. Der Großteil fährt nicht täglich zurück in die Heimat, sondern nur am Wochenende, weiß Robert Brugger, Geschäftsführer des Internationalisierungscenters. Wenn die Wochenpendler nach Ungarn zurückwollen, brauchen sie zwei negative Corona-Tests oder müssen 14 Tage in Quarantäne. Die einzige Möglichkeit lautet derzeit: In Österreich bleiben.