Einbruchsversuch: Schutzmaske führte zu Täter (35)

Ein am Tatort zurückgelassener Mund-Nasen-Schutz hat Monate nach einem Einbruchsversuch in ein Kellerabteil in Wien nun zum mutmaßlichen Täter geführt. Auf der Maske gefundene DNA-Spuren konnten einem 35 Jahre alten Verdächtigen zugeordnet werden. Dieser wurde am Montag in seiner Wohnung festgenommen.