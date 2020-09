Deutsche Cup-Spiele nun doch vor Fans möglich

Nun also doch: Die Spiele im DFB-Pokal können vor Zuschauern ausgetragen werden! Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beschloss am Montag auf seiner Sitzung die dafür erforderlichen Ergänzungen in den Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung, die auch für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga gelten.