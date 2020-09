Mai: „Erfolgsdruck hat mich fast zerbrochen“

Keine andere deutschsprachige Künstlerin hat in den vergangenen Jahren eine ähnlich steile Karriere zu verzeichnen wie Vanessa Mai. Bereits „Für Dich“, ihr erstes Soloalbum, platzierte sich 2016 unter den Top 3 der Charts. In Deutschland wurde das Album mit Platin-, in Österreich mit dem Goldstatus belohnt. Mit nur 23 Jahren erhielt sie bereits einen Echo als Auszeichnung in der Kategorie Schlager. Auch ihre nachfolgenden Alben „Regenbogen“ und „Schlager“ schafften eine Topplatzierung in den Charts