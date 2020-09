Trainiert ER Österreich-Gegner bei der EURO?

Seit seinem Abschied bei Manchester United 2016 hatte van Gaal keine Vereinsmannschaft mehr trainiert. Nach Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona war er auch Trainer des FC Bayern München. Im vergangenen Jahr hatte er eigentlich angekündigt, nicht mehr als Trainer arbeiten zu wollen. Bei den kommenden Länderspielen in der Nations League am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien wird der bisherige Assistent Dwight Lodeweges als Interim-Bondscoach der Niederlande fungieren.