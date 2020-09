Gouverneur will Trump nicht in Kenosha sehen

In Kenosha hatte vor einer Woche ein Polizist dem 29-jährigen schwarzen Amerikaner Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen. In einem Video des Zwischenfalls ist zu sehen, wie Blake davor um ein Auto geht, während ihm zwei Polizisten mit gezogenen Waffen folgen. Als Blake die Fahrertür aufmacht und sich hineinbeugt, greift einer der Polizisten ihn am Shirt und schießt. Das Video löste in den USA viel Empörung aus. Für Wirbel sorgte auch die Tatsache, dass der nach den Schüssen gelähmte Blake an das Spitalsbett gefesselt wurde.