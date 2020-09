Schon am ersten Abend wartete Video-Falle in Suite

Die Ermittler fragten Gudenus daraufhin, was dort besprochen wurde und ob es zu geschlechtlichen Handlungen gekommen ist. „Das kann ich definitiv ausschließen. Dass ich überhaupt in dieser Suite gewesen sein soll, ist mir nicht erinnerlich“, so Gudenus. Und: „Der gesamte Abend war zwecks Kennenlernen und bezüglich eines Vortastens hinsichtlich weiterführender Verbindungen, geschäftlicher Natur, gedacht.“ Auch die Immobilienmaklerin M. bezweifelt laut Protokoll, dass die beiden in der Suite waren: „Ich glaube nicht, dass das so gewesen sein kann, da ja auch seine Frau anwesend war.“