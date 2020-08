Nordkorea streut „neue“ Fotos von Kim Jong Un

Nachdem es zuletzt wieder Gerüchte um den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un gegeben hatte, veröffentlichten die unter staatlicher Kontrolle stehenden Medien offizielle Fotos, die Kim bei bester Gesundheit zeigen. Am Freitag erschienen erneut Fotos des staatlichen Nachrichtendienstes, in denen der Machthaber ein Maisfeld besucht. Ob das Foto tatsächlich neu ist, lässt sich jedoch nicht sagen. Nordkorea spielte in der Vergangenheit schon öfter Fotos von Kim an die Presse, die sich nachträglich als älter herausstellten.