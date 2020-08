Abgestürztes Hagelflugzeug wird nun geborgen

Am Samstagabend stürzte am Gaberl in einem heftigen Unwetter erstmals in der Geschichte ein Hagelflugzeug ab, der Schock bei den Kollegen der Hagelabwehr sitzt tief. Die Staatsanwaltschaft hat das Flugzeug freigegeben, am Donnerstag wird es geborgen. Die Ermittlungen dauern noch an.