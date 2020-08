Corona: Villacher Advent nur mit strengen Auflagen

Die Manager des Stadtmarketings haben aus der Coronakrise ihre ersten Schlüsse in Hinblick auf die Bespielung der Innenstadt gezogen. Das Wohnzimmer-Konzept mit kleinen Veranstaltungen kommt gut an. In der nächsten Woche wird auch wieder der Draupuls gestartet. Neben den Wasserfontänen mit Lichtshow wird nun mittwochs und freitags Musik abgespielt.