Russische und US-Soldaten in Syrien kollidiert

Kurioser und nicht ungefährlicher Vorfall in Syrien: Im Nordosten des Bürgerkriegslands hat ein russisches Militärfahrzeug ein geländegängiges Gefährt der US-Armee gerammt. Wie der Nationale Sicherheitsrat in Washington mitteilte, seien bei dem Unfall mehrere US-Soldaten verletzt worden. Nachdem die Amerikaner in eine russische Zone eingedrungen waren, folgte die Konfrontation - zur Einschüchterung setzte Russland auch einen Hubschrauber ein.