Brandalarm um Mitternacht

Warum der Brand im Aufenthaltsraum in einer Firma in der Lackiererstraße in Neidling ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt. Fakt ist jedenfalls, dass die Feuerwehren wieder hervorragende Arbeit geleistet haben. Mit rund 90 Florianis konnten die Flammen im Dachstuhl in Schach gehalten werden. „Bis auf Brandschäden am Gebälk und an den untergestellten Autos wurde aber das Schlimmste verhindert“, erklärt der Einsatzleiter Stefan Götzinger im Gespräch mit der „Krone“. Personen waren glücklicherweise zu keiner Zeit in Gefahr, und gegen 2.30 Uhr hieß es dann auch schon „Brand Aus“ für die eingesetzten Wehren.