Neusiedl freut sich auf das Duell gegen den WAC

Die 0:1-Niederlage zum Meisterschafts-Auftakt gegen SV Leobendorf ist vergessen. Jetzt müssen sich die Neusiedler voll und ganz dem UNIQA-ÖFB-Cup widmen. Immerhin wartet mit dem WAC nicht nur ein Bundesligist auf die Burgenländer, sondern ein Europacup-Starter. „Wir freuen uns auf dieses Match. Leider findet es nicht bei uns in Neusiedl statt“, meinte NSC-Kapitän Patrick Kienzl.



Negative Tests

Einen Sieg haben die Neusiedler im Vorfeld des Spiels schon errungen - nämlich den gegen Corona! Alle Tests der Burgenländer sind negativ ausgefallen und somit steht dem Spiel am Freitag nichts mehr im Wege. Jetzt will man natürlich den zweiten Sieg einfahren und wie im Vorjahr eine Sensation schaffen. Damals schalteten Steinacher & Co. mit einem 1:0-Sieg Bundesligist Admira aus. „Wir sind krasser Außenseiter, aber wir fahren nicht in den Urlaub nach Kärnten“, gibt sich Kienzl kämpferisch.