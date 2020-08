„Katastrophal!“ Dominic Thiem nach Debakel bedient

Dominic Thiem hat den Wiedereinstieg in die Tennis-ATP-Tour nach der Corona-Pause völlig verpatzt. Der Weltranglistendritte ging am Montag beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-1000-Event in der 2. Runde gegen den Serben Filip Krajinovic in etwas mehr als einer Stunde mit 2:6, 1:6 unter. „Generell war es eine katastrophale Leistung“, war sich der 26-jährige Niederösterreicher bewusst.