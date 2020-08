Die Universität Salzburg stellt sich neu auf

In die teils verstaubten Hallen der Universität soll neuer Wind kommen. Unter dem Titel „Strukturreform Plus 2030“ will das Rektorat die Uni auf neue Beine stellen und so mehr Studenten gewinnen. Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) sieht in der Umstrukturierung eine Gefahr für mehrere Fachbereiche.