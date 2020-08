Zauber-Shot! Thiem jagt Ball durch ganzes Stadion

Cincinnati in New York

Thiem ist beim mit 4,674 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Event, das von Cincinnati (Ohio) nach New York an den Schauplatz der anschließenden US Open verlegt wurde, als Nummer zwei gesetzt. Seinen Zweitrunden-Gegner nach einem Freilos wird der dreifache Major-Finalist am Samstag erfahren: Der Serbe Filip Krajinovic trifft auf den italienischen Qualifikanten Salvatore Caruso. Gegen Krajinovic hat er vor sieben Jahren bei einem Challenger in Casablanca einmal glatt gewonnen, ebenfalls 2013 besiegte er Caruso bei einem Future in zwei Sets.