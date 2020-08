Appell an Jugend: Verbreitet Freude, nicht Corona!

Discos zu, Sperrstunde um 1 Uhr, Masken tragen, Abstand halten - wer derzeit Jugendlicher oder junger Erwachsener ist, hat es wahrlich nicht leicht. Im Sommer wird normalerweise gefeiert und geflirtet, in den Lokalen daheim und an den Urlaubsorten, heuer ist durch die Corona-Pandemie alles anders. So manche wollen da nicht mitspielen, was ihnen bereits einen Ordnungsruf von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eingebracht hat, nachdem immer mehr junge Menschen mit dem Virus im Gepäck aus dem Urlaub heimkehrten. Einen Appell richtet die WHO an die Jugend: „Verbreitet Freude, nicht Covid-19!“, so Europa-Generaldirektor Hans Kluge. Doch so einfach ist das nicht mit der Freude.